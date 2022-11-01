Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бавовна" посетила отель с "кадыровцами" в Волновахе – советник мэра Мариуполя

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 11:11
Место попадания в Волновахе по состоянию на 11:00, фото из Telegram Андрющенко

В Волновахе Донецкой области "обезврежено" около 10 единиц военной техники в результате попадания снаряда в отель, где базировались "кадыровцы". 

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Оккупационные пропагандисты начали "плач Ярославны", что бавовна пришла на гражданскую дорогу Мариуполь-Донецк. 

Наши источники говорят, что было попадание в отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь-Донецк, где располагались "кадыровцы", обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятное увеличение цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины". 

Детали: До этого Андрющенко сообщил, что дорога Мариуполь-Донецк используется для перевозки военной техники ежедневно, в частности из российского Новоазовска и крымского направления. 

Он утверждает, что оккупанты спокойно паркуют на ночь военные грузовики с БК прямо во дворе гражданских. По его словам, фото сделано в селе вблизи Мариуполя одну ночь назад. 

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьКадыроввойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Донецкая область
Россияне ударили по Краматорску и Николаеву, с Херсонщины вывозят вышки связи – ОВА
Пограничники отбили жестокий штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд
Новые тела гражданских обнаружили в Донецкой области
Последние новости
03:47
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
02:58
ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
00:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
00:18
Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов
00:05
обновленоНа Полтавщину летят беспилотники – глава ОГА
23:46
Украина получила выводы по двум законопроектам, необходимым для движения в ЕС - Стефанчук
23:33
В Днепре слышны взрывы - СМИ
23:15
За последний год российских дипломатов в Венгрии стало на 30% больше - расследование
Все новости...