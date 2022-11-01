"Бавовна" посетила отель с "кадыровцами" в Волновахе – советник мэра Мариуполя

Место попадания в Волновахе по состоянию на 11:00, фото из Telegram Андрющенко

В Волновахе Донецкой области "обезврежено" около 10 единиц военной техники в результате попадания снаряда в отель, где базировались "кадыровцы".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Оккупационные пропагандисты начали "плач Ярославны", что бавовна пришла на гражданскую дорогу Мариуполь-Донецк.

Наши источники говорят, что было попадание в отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь-Донецк, где располагались "кадыровцы", обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятное увеличение цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины".

Детали: До этого Андрющенко сообщил, что дорога Мариуполь-Донецк используется для перевозки военной техники ежедневно, в частности из российского Новоазовска и крымского направления.

Он утверждает, что оккупанты спокойно паркуют на ночь военные грузовики с БК прямо во дворе гражданских. По его словам, фото сделано в селе вблизи Мариуполя одну ночь назад.