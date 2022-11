МИД после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре призвал исключить РФ из G20

В Министерстве иностранных дел заявили, что после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине приглашение президента Путина на саммит Группы двадцати должно быть отозвано, а сама РФ - исключена из G20.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter написал представитель МИД Олег Николенко.

"Путин публично признал выдачу приказа о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локоть в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путину на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия - исключена из Группы двадцати", - написал он.

Напомним, в Офисе президента заявили, что ракетный террор России против Украины в день визита иностранного лидера должен встретить еще более жесткий ответ международного сообщества, в частности, РФ должна быть исключена из G20.

Putin publicly acknowledged ordering missile strikes on Ukrainian civilians and energy infrastructure. With his hands stained in blood, he must not be allowed to sit at the table with world leaders. Putin’s invitation to Bali summit must be revoked, and Russia expelled from G20.