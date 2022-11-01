Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На 5 лет посадили российского шпиона из Днепра

Роман ПетренкоВторник, 1 ноября 2022, 12:32
фото: огп

Суд признал виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя за несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Прокуроры в суде доказали, что мужчина с помощью переписки в мессенджере "Telegram" передавал администраторам пророссийских каналов в социальных сетях видеозаписи с дислокацией подразделений Нацгвардии, перемещения ВСУ и военной техники на территории г. Днепра.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДнепршпионажвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Днепр
Вице-премьер и Татаров: какие чиновники всплыли в деле о рекордной взятке Микитася
В Днепре от обломков ракеты погибли двое, еще четверо – в больнице
Возмездие будет справедливым и неизбежным – Зеленский об ударе по Днепру
Последние новости
04:31
В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой
03:47
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
02:58
ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
00:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
00:18
Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов
00:05
обновленоНа Полтавщину летят беспилотники – глава ОГА
23:46
Украина получила выводы по двум законопроектам, необходимым для движения в ЕС - Стефанчук
23:33
В Днепре слышны взрывы - СМИ
Все новости...