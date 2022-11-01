На 5 лет посадили российского шпиона из Днепра

Суд признал виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя за несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Прокуроры в суде доказали, что мужчина с помощью переписки в мессенджере "Telegram" передавал администраторам пророссийских каналов в социальных сетях видеозаписи с дислокацией подразделений Нацгвардии, перемещения ВСУ и военной техники на территории г. Днепра.

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