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На 5 лет посадили российского шпиона из Днепра

Роман ПетренкоВторник, 1 ноября 2022, 11:32
На 5 лет посадили российского шпиона из Днепра
фото: огп

Суд признал виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя за несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Прокуроры в суде доказали, что мужчина с помощью переписки в мессенджере "Telegram" передавал администраторам пророссийских каналов в социальных сетях видеозаписи с дислокацией подразделений Нацгвардии, перемещения ВСУ и военной техники на территории г. Днепра.

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Темы: ДнепршпионажвойнаРосcия
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