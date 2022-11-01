Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили более 300 "Шахедов", 6 – за минувшую ночь

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 13:18

Украинские защитники уже уничтожили более 300 вражеских дронов-камикадзе "Шахед", из них 6 беспилотников за минувшую ночь на 1 ноября. 

Источник: брифинг спикера Воздушных сил Юрия Игната 1 ноября

Прямая речь: "Ночью уничтожено 6 шахедов: 3 уничтожила авиация в районе ответственности океративного командования "Восток" (на Днепропетровщине - ред.), 3 уничтожила ТРО на Полтавщине. К сожалению, есть несколько попаданий".

Детали: По данным украинской стороны, российские оккупанты уже использовали более 400 шахедов, более 300 шахедов уничтожили украинские защитники.

Россия заказала у Ирана не менее 2000-2500 "Шахедов".

Темы: ШахедИранбеспилотникивойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Шахед
Россияне накрыли Никопольщину из "Градов" и запустили дрон, "Шахеда" сбили
Воздушные силы уничтожили 2 "Шахедов" над Херсонщиной и 1 над Днепропетровщиной
Президент Израиля предоставит США доказательства использования Россией иранских дронов в Украине
Последние новости
05:29
Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW
04:31
В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой
03:47
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
02:58
ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
00:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
00:18
Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов
00:05
обновленоНа Полтавщину летят беспилотники – глава ОГА
23:46
Украина получила выводы по двум законопроектам, необходимым для движения в ЕС - Стефанчук
Все новости...