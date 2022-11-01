ВСУ уничтожили более 300 "Шахедов", 6 – за минувшую ночь
Вторник, 1 ноября 2022, 13:18
Украинские защитники уже уничтожили более 300 вражеских дронов-камикадзе "Шахед", из них 6 беспилотников за минувшую ночь на 1 ноября.
Источник: брифинг спикера Воздушных сил Юрия Игната 1 ноября
Прямая речь: "Ночью уничтожено 6 шахедов: 3 уничтожила авиация в районе ответственности океративного командования "Восток" (на Днепропетровщине - ред.), 3 уничтожила ТРО на Полтавщине. К сожалению, есть несколько попаданий".
Детали: По данным украинской стороны, российские оккупанты уже использовали более 400 шахедов, более 300 шахедов уничтожили украинские защитники.
Россия заказала у Ирана не менее 2000-2500 "Шахедов".