ВСУ уничтожили более 300 "Шахедов", 6 – за минувшую ночь

Украинские защитники уже уничтожили более 300 вражеских дронов-камикадзе "Шахед", из них 6 беспилотников за минувшую ночь на 1 ноября.

Источник: брифинг спикера Воздушных сил Юрия Игната 1 ноября

Прямая речь: "Ночью уничтожено 6 шахедов: 3 уничтожила авиация в районе ответственности океративного командования "Восток" (на Днепропетровщине - ред.), 3 уничтожила ТРО на Полтавщине. К сожалению, есть несколько попаданий".

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Детали: По данным украинской стороны, российские оккупанты уже использовали более 400 шахедов, более 300 шахедов уничтожили украинские защитники.

Россия заказала у Ирана не менее 2000-2500 "Шахедов".