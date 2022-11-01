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ВСУ уничтожили более 300 "Шахедов", 6 – за минувшую ночь

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 12:18
ВСУ уничтожили более 300 Шахедов, 6 – за минувшую ночь

Украинские защитники уже уничтожили более 300 вражеских дронов-камикадзе "Шахед", из них 6 беспилотников за минувшую ночь на 1 ноября. 

Источник: брифинг спикера Воздушных сил Юрия Игната 1 ноября

Прямая речь: "Ночью уничтожено 6 шахедов: 3 уничтожила авиация в районе ответственности океративного командования "Восток" (на Днепропетровщине - ред.), 3 уничтожила ТРО на Полтавщине. К сожалению, есть несколько попаданий".

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Детали: По данным украинской стороны, российские оккупанты уже использовали более 400 шахедов, более 300 шахедов уничтожили украинские защитники.

Россия заказала у Ирана не менее 2000-2500 "Шахедов".

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Темы: ШахедИранбеспилотникивойна
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