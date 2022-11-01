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Еще три судна вышли из украинских портов в рамках зерновой инициативы

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 13:07

Совместный координационный центр (СКЦ), занимающийся зерновой инициативой под эгидой ООН, сообщил, что до полудня вторника еще три судна покинули украинские порты после того, как Россия приостановила свое участие в этой инициативе.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В заявлении центра сказано, что движение судов было согласовано делегациями Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, и российская делегация была проинформирована.

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Отмечается также, что Амир Абдулла, координатор Черноморской зерновой инициативы ООН, "продолжает переговоры со всеми тремя государствами-членами, стремясь восстановить полноправное участие в СКЦ".

В заявлении также сказано, что во вторник команды ООН и Турции продолжили свои инспекции судов, стоящих на якоре в Стамбуле, после того, как в понедельник было получено разрешение на отплытие 46 судов.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что причиной приостановления участия Москвы в "зерновом соглашении" стала угроза со стороны Украины, и только в случае гарантий безопасности в Черном море она может пересмотреть это решение.

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В то же время ООН не считает, что приостановление Россией участия в "зерновом соглашении" означает утрату им силы, и инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов.

Читайте подробнее о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

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Темы: зерноУкраина
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