Еще три судна вышли из украинских портов в рамках зерновой инициативы

Совместный координационный центр (СКЦ), занимающийся зерновой инициативой под эгидой ООН, сообщил, что до полудня вторника еще три судна покинули украинские порты после того, как Россия приостановила свое участие в этой инициативе.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В заявлении центра сказано, что движение судов было согласовано делегациями Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, и российская делегация была проинформирована.

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Отмечается также, что Амир Абдулла, координатор Черноморской зерновой инициативы ООН, "продолжает переговоры со всеми тремя государствами-членами, стремясь восстановить полноправное участие в СКЦ".

В заявлении также сказано, что во вторник команды ООН и Турции продолжили свои инспекции судов, стоящих на якоре в Стамбуле, после того, как в понедельник было получено разрешение на отплытие 46 судов.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что причиной приостановления участия Москвы в "зерновом соглашении" стала угроза со стороны Украины, и только в случае гарантий безопасности в Черном море она может пересмотреть это решение.

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В то же время ООН не считает, что приостановление Россией участия в "зерновом соглашении" означает утрату им силы, и инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов.

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