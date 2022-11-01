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Беленюк поборется за пост президента НОК

Ирина БалачукВторник, 1 ноября 2022, 14:28
Жан Беленюк и президент НОК Сергей Бубка. Фото из Telegram Верховной Рады

Олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк примет участие в выборах президента Национального олимпийского комитета Украины.

Источник: Верховная Рада в Telegram

Прямая речь Беленюка: "Я иду на выборы президента НОК, это серьезный вызов системе! Настроение решительное – с надеждой на вашу поддержку!"

Детали: Нардеп отметил, что в НОК "есть много проблем, много голосов спортсменов и тренеров, которых мы не слышим, много вопросов без ответов".

Он добавил, что основными функциями НОК должна быть защита спортсменов на международной арене и справедливое распределение средств между спортсменами и федерациями.

Предыстория:

  • Выборы президента НОК должны состояться в конце 2022 года.
  • Эту организацию с 2005 года возглавляет Сергей Бубка.
  • СМИ сообщали, что Бубка не намерен выдвигать свою кандидатуру на новых выборах президента НОК.

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Темы: спортБеленюк
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