Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сечеславские десантники "зажигают" на Луганщине: уничтожена скрытая бронетехника РФ

Валентина РоманенкоВторник, 1 ноября 2022, 15:07
скриншот

Сечеславские десантники артиллеристы при поддержке авиации уничтожили бронированную технику и живую силу российских оккупантов на Луганщине.

Источник: пресс-служба Десантно-штурмовых войск

Детали: Сообщается, что в Луганской области артиллерийские подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ при поддержке авиации уничтожили скрытую бронетехнику вместе с личным составом российских захватчиков.

Дословно: "На видео зафиксирована эффективная работа пушкарей и авиаторов. Результатом каждого меткого выстрела стал ответ врагу за разрушенные города и села нашей Родины".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Луганская область
ВСУ отбили атаки россиян в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского – Гайдай
Оккупанты взрывают мосты, потому что ВСУ близко – Гайдай
У боевиков на Луганщине проблемы с деньгами – Гайдай
Последние новости
07:41
На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 "Шахедов" - ОВА
07:35
Соратника беглого олигарха Плахотнюка задержали при въезде из Украины в Молдову
06:57
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов - Генштаб
06:26
США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения
05:29
Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW
04:31
В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой
03:47
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
02:58
ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
Все новости...