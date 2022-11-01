Сечеславские десантники "зажигают" на Луганщине: уничтожена скрытая бронетехника РФ

Сечеславские десантники артиллеристы при поддержке авиации уничтожили бронированную технику и живую силу российских оккупантов на Луганщине.

Источник: пресс-служба Десантно-штурмовых войск

Детали: Сообщается, что в Луганской области артиллерийские подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ при поддержке авиации уничтожили скрытую бронетехнику вместе с личным составом российских захватчиков.

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Дословно: "На видео зафиксирована эффективная работа пушкарей и авиаторов. Результатом каждого меткого выстрела стал ответ врагу за разрушенные города и села нашей Родины".