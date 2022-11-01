Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин упростил процедуру пролонгации загранпаспорта для украинцев

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 15:00

Кабмин упростил продление срока действия загранпаспорта для украинцев

0

Правительство Украины упростило процедуру продления срока действия загранпаспорта гражданина Украины и внесения информации о детях.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

1 ноября правительство приняло постановление, которое регулирует процедуру внесения информации в загранпаспорт гражданина Украины.

Реклама:

Украинцы, которые вынужденно находятся за границей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, смогут теперь более оперативно продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия загранпаспортов, а также вносить сведения о детях в паспорта родителей (законных представителей).

Продление срока действия паспорта и внесение данных о детях будут осуществляться в день обращения на безвозмездной основе.

"Принятое постановление будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - отметили в МИД.

ВИДЕО ДНЯ

Более подробная информация о режимах въезда и пребывания за рубежом доступна на интерактивной карте МИД Украины.

Темы: паспорт Кабинет министровграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
паспорт
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Оккупанты вводят новые ограничения, чтобы усилить принудительную паспортизацию – Генштаб
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
Все новости...
Реклама: