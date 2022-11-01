Кабмин упростил процедуру пролонгации загранпаспорта для украинцев

Правительство Украины упростило процедуру продления срока действия загранпаспорта гражданина Украины и внесения информации о детях.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

1 ноября правительство приняло постановление, которое регулирует процедуру внесения информации в загранпаспорт гражданина Украины.

Реклама:

Украинцы, которые вынужденно находятся за границей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, смогут теперь более оперативно продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия загранпаспортов, а также вносить сведения о детях в паспорта родителей (законных представителей).

Продление срока действия паспорта и внесение данных о детях будут осуществляться в день обращения на безвозмездной основе.

"Принятое постановление будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - отметили в МИД.

ВИДЕО ДНЯ

Более подробная информация о режимах въезда и пребывания за рубежом доступна на интерактивной карте МИД Украины.