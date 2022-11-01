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Заместительница госсекретаря США прибыла с визитом в Киев

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 16:56

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

"Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала заместителя госсекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она восстанавливается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов", - написала Бринк в Twitter.

Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон прибыла в Киев после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.

На прошлой неделе Кадри Симсон призвала правительства и частные компании Европейского Союза пожертвовать больше денег на оборудование для энергетического сектора Украины.

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Напомним, Украина направила запросы на поставку энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения, через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).

Темы: СШАУкраинаКиев
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