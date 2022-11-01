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Заместительница госсекретаря США прибыла с визитом в Киев

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 15:56
Заместительница госсекретаря США прибыла с визитом в Киев

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

"Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала заместителя госсекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она восстанавливается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов", - написала Бринк в Twitter.

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Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон прибыла в Киев после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины и заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.

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На прошлой неделе Кадри Симсон призвала правительства и частные компании Европейского Союза пожертвовать больше денег на оборудование для энергетического сектора Украины.

Напомним, Украина направила запросы на поставку энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения, через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).

Темы: СШАУкраинаКиев
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