Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов – Медведеву: угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 17:20
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который грозит применением ядерного оружия по Украине. 

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Медведеву памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя:

  1. Россия окончательно и бесповоротно проигрывает.
  2. Кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада недоимперии и фейк-федерации.
  3. Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной в том числе от российских оккупантов страной.
  4. Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира".

Детали: По словам секретаря СНБО, российские чиновники и пропагандисты не смогут спрятать своих детей на Марс, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и прочих дубаев - "прямо в рай".

Таким образом Данилов иронизирует над словами Путина, который ранее заявлял, что в случае применения ядерного оружия - грешники попадут в ад, а "россияне - прямо в рай".

В общем секретарь СНБО назвал 5 пунктов, которые стоит помнить Медведеву. Последний 5-й пункт - Россия без ядерного оружия.

Прямая речь: "Полная денуклеаризация - конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбесившегося существа. И только это является гарантией безопасности для мира и Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 1 ноября Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.
  • 10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.
  • Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут прямых ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности.

Темы: ДаниловМедведевРосcияядерное оружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Данилов
Данилов о заявлениях РФ относительно удара с "зернового" судна: Бред и паранойя
Данилов: Путинский Совбез составляет "чертову дюжину", но у нас замечательные экзорцисты
Данилов: Если россияне взорвут Каховскую ГЭС, Крым на 10-15 лет останется без воды
Последние новости
10:17
видео Притула объявил мегасбор на 50 бронетранспортеров
10:10
Ученые воспроизвели внешность "вампира", жившего в XVIII веке
10:05
ПВО сбила три ракеты Х-59, которые утром атаковали Одесскую область
09:57
Фридман и партнеры продают российского телеком-оператора "Билайн"
09:50
ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов, самолет и вертолет
09:37
На Полтавщине несколько дней будут проходить учебные стрельбы
09:35
Ночная атака дронов: шесть "Шахедов" уничтожены на подступах к Киеву
09:18
Белый дом: дополнительные силы США останутся в Польше
08:57
Украина ведет переговоры о ЗРК, чтобы сбивать иранские ракеты – Ермак
08:49
Оккупанты признались, что бьют по гражданской инфраструктуре крылатым ракетами "Х-32"
Все новости...