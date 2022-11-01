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Данилов – Медведеву: угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 16:20
Данилов – Медведеву: угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который грозит применением ядерного оружия по Украине. 

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Медведеву памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя:

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  1. Россия окончательно и бесповоротно проигрывает.
  2. Кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада недоимперии и фейк-федерации.
  3. Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной в том числе от российских оккупантов страной.
  4. Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира".

Детали: По словам секретаря СНБО, российские чиновники и пропагандисты не смогут спрятать своих детей на Марс, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и прочих дубаев - "прямо в рай".

Таким образом Данилов иронизирует над словами Путина, который ранее заявлял, что в случае применения ядерного оружия - грешники попадут в ад, а "россияне - прямо в рай".

В общем секретарь СНБО назвал 5 пунктов, которые стоит помнить Медведеву. Последний 5-й пункт - Россия без ядерного оружия.

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Прямая речь: "Полная денуклеаризация - конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбесившегося существа. И только это является гарантией безопасности для мира и Украины".

Напомним:

  • 1 ноября Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.
  • 10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.
  • Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут прямых ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности.

Темы: ДаниловМедведевРосcияядерное оружие
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