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Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским: обещал усиление ПВО

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 17:26
макрон и зеленский, Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ему дальнейшую военную помощь для Украины, в частности для усиления противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда"

"Я подтвердил президенту Зеленскому сегодня утром, что мы в полной мере мобилизованы с целью как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку для Украины, в частности ее противовоздушной обороны", - написал Макрон.

В более широком коммюнике Елисейского дворца отмечается, что лидеры обменялись информацией о ситуации на поле боя и на оккупированной Запорожской АЭС. 

Макрон также пообещал поддержать Украину в подготовке к зиме в условиях систематических ударов РФ по энергетической инфраструктуре и поспособствовать приобщению к такой помощи других стран.

"Президенты согласились 13 декабря провести в Париже международную конференцию с целью повысить устойчивость гражданской инфраструктуры Украины в зимний период.  Вскоре начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины. Также лидеры договорились организовать двустороннюю конференцию, чтобы привлекать французские компании, ее проведут 12 декабря", - отмечают в сообщении. 

В разговоре также подняли вопрос "зернового соглашения". "Глава государства осудил одностороннее решение России, которое снова наносит ущерб глобальной продовольственной безопасности", - отмечается в коммюнике. Также Макрон "приветствовал образцовую прозрачность Украины", которая после обвинений из России о якобы изготовлении грязной бомбы сразу пригласила на свои объекты миссию МАГАТЭ. 

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Напомним, Зеленский, который первым сообщил о разговоре, намекнул на "конкретные решения" для усиления обороноспособности и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. 

Темы: МакронЗеленскийПВО
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