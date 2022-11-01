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Швеция и Финляндия не исключают размещения у себя ядерного оружия после вступления в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 16:30

Финляндия и Швеция подтвердили, что не будут требовать отказа от размещения баз Североатлантического альянса и ядерного оружия после вступления в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Отвечая на пресс-конференции в Хельсинки во вторник, позволит ли Финляндия разместить ядерное оружие на своей территории в мирное время или будет пытаться отказаться от такого шага в будущем, премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна не хочет "закрывать никаких дверей" и что не должно быть "никаких условий" для ее членства в НАТО.

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Она добавила, что в Финляндии этот вопрос активно не обсуждается, поскольку страны Северной Европы ожидают ратификации их членства Турцией и Венгрией. Ее мнение поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который заявил, что "Финляндия и Швеция, что вполне естественно, действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию".

"Финляндия и Швеция должны сделать абсолютно одинаковые выводы" и "принять" все возможности НАТО, цитирует Кристерссона Bloomberg.

Кроме того, глава вооруженных сил Швеции Микаэль Байден порекомендовал стране на начальном этапе воздержаться от любых оговорок относительно сотрудничества в сфере ядерного оружия: "Проводить красные линии еще до того, как мы станем членом НАТО, лишь создает препятствия и трения".

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Напомним, что именно желание не допустить распространения инфраструктуры Североатлантического альянса на восток было одной из объявленных Россией причин осуществить полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее финские СМИ уже писали, что в проекте закона о вступлении в НАТО Финляндия не планирует предусматривать никаких ограничений на размещение военных баз или ядерного оружия, если возникнет такая необходимость.

Темы: ШвейцарияФинляндияядерное оружиеНАТО
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