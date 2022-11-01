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В Пентагоне обеспокоены возможными намерениями РФ приобрести иранские ракеты

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 21:18

Министерство обороны США пока не видит признаков того, что Россия стремится получить от Ирана дополнительные беспилотники и ракеты класса "земля-земля" для использования в полномасштабной войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

"Нам известно, что Иран предоставил России беспилотники и будем ожидать, что он, скорее всего, будет просить еще. Мы действительно обеспокоены тем, что Россия также может стремиться получить дополнительное высокотехнологичное ракетное вооружение от Ирана, например ракеты "земля-земля", для использования в Украине", - сказал он.

"Поэтому если мы увидим, что Россия использует такое вооружение в Украине, мы однозначно примем все меры, чтобы придать этому огласку. Я бы сказал, что эта информация ярко свидетельствует о заговорщицком характере отношений России и Ирана с тем, чтобы атаковать украинских граждан и поддерживать незаконную российскую оккупацию", - добавил Райдер.

Ранее несколько СМИ сообщили, что Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к еще большему количеству беспилотников.

В четверг высокопоставленный иранский дипломат опроверг, что Тегеран планирует отправить ракеты в Россию для использования в войне в Украине. Официальный Тегеран также продолжает настаивать, что не передавал России оружия, в том числе дронов-камикадзе.

Темы: СШАармияИранРосcия
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