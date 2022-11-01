В Киевской области спешат подготовить 425 укрытий на случай ядерного удара

В Киевской области есть 425 специальных укрытий на случай ядерной атаки России, в ближайшие две недели их хотят оборудовать портативными радиоприемниками с батарейками.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью hromadske

Детали: На вопрос, как Киевщина готовится к ядерным атакам, Кулеба отметил, что последние 8 месяцев нас научили, что может произойти все, что угодно. Поэтому как должностное лицо он готовится к худшему сценарию, но надеется, что все будет нормально.

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Вопрос укрытий, сказал глава Киевской ОГА, не поднимался последние 30 лет, но в последние 5 месяцев – "все совсем иначе": он требует от людей не подходить к этому формально.

Прямая речь: "У нас 425 специальных убежищ в области. Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Всего в области около тысячи укрытий. Самое простое – цокольный этаж. Там окна выходят на улицу, но наполовину. Они не подходят для защиты от радиационной угрозы.

Понятно, что в первую очередь человек должен перейти в укрытие. Второй шаг, самый важный, – должна быть связь. Если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет. Единственное, что будет работать, – это радио.

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Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация – это будет самое главное. Только так люди смогут узнать, что надо делать дальше".

Детали: На вопрос, оборудованы ли эти 425 объектов приемниками, Кулеба ответил: "На сегодня нет. Однако срочно хотим оборудовать их. До 15 ноября".

По словам главы ОГА, местное население уже знает, где бомбоубежища – а "в основном они и являются этими противорадиационными убежищами".

"Таким является каждое второе в Киевской области. Это не отдельные какие-то здания. Они более укреплены, расположены на большей глубине", – пояснил Кулеба.

В случае ядерной атаки будут использовать все доступные официальные источники информации: правительственные линии, радио, громкоговорители. В частности, будут ездить автомобили с громкоговорителями, которые будут информировать население. Этим занимается ГСЧС, в случае необходимости еще будут привлекать полицию.

Все экстренные службы обеспечены средствами радиационной защиты. Также на прошлой неделе были "штабные учения, чтобы каждый понимал алгоритм своих действий", сказал глава ОГА.

По словам Кулебы, власти также уточняют и обновляют все возможные эвакуационные маршруты и нарабатывают план действий.

Прямая речь: "Есть планы эвакуации каждого населенного пункта, по каждой отдельной территориальной общине. В них определены места, где людям нужно будет собираться на эвакуацию, определены транспортные средства, которые будут привлекаться для эвакуации. В каждой общине есть ответственный за это человек.

К тому же транспортных средств для эвакуации более чем достаточно. Например, можно привлекать коммунальный транспорт. Дефицит привлекается от транспортных перевозчиков (маршрутных такси – ред.). А еще есть военный транспорт".