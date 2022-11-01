Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За последний год российских дипломатов в Венгрии стало на 30% больше - расследование

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 23:15

В то время как большинство государств ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Венгрии их число за последний год выросло почти на треть.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании венгерского портала Direkt36 и канала RTL.

По данным журналиста Direkt36 Саболча Пани, в конце ноября 2021 года в Венгрии работало 46 российских дипломатов, а в конце октября 2022-го - уже 62. Для сравнения: в Лондоне работают 35 российских дипломатов, в Варшаве - 20, а в Братиславе - 15.

Эксперт по вопросам политики безопасности, бывший офицер военной разведки Венгрии Йожеф Киш Бенедек утверждает, что часть дипломатов РФ - а именно около 60-70%, - вероятно, занимаются разведывательной работой в дополнение к своей публичной миссии.

Отдельные российские дипломаты могут пытаться влиять на политический климат страны пребывания, добавляет политолог Петер Креко.

"В Греции, например, эти (российские) дипломаты работали над тем, чтобы попытаться сместить политический климат в споре о названии между Северной Македонией и Грецией в более экстремальную сторону и вопреки договоренностям. Или в Сербии выслали российских дипломатов из-за подозрений, что они могут быть причастны к покушению на президента Черногории Мило Джукановича", - пояснил он.

Председатель комитета по нацбезопасности парламента Венгрии Золтан Сас сообщил, что на следующем закрытом заседании комитета спросит руководителей спецслужб о росте количества российских дипломатов.

ВИДЕО ДНЯ

"Это никогда не является дружественным жестом. Россия не является частью нашего федеративного устройства, поэтому она является страной с другими интересами. Если она наращивает свой разведывательный потенциал, это, безусловно, вызывает беспокойство, и венгерские службы должны реагировать на это предметно", - считает он.

В ответ на запрос RTL в МИД Венгрии заявили, что определение количества дипломатов всегда является "суверенным правом страны, которая их направляет", и все они "проходят необходимые проверки с точки зрения национальной безопасности".

О позиции Венгрии и о том, как она ошибается не впервые, читайте в публикации: Венгрия выбирает сторону зла. Опять, как в 1939 году.

Темы: ЕвропаВенгрияРосcиядипломатические отношения
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский о перехваченных разговорах оккупантов: Я русский язык лучше знаю

БЭБ разоблачило коллаборанта Сальдо в уклонении от уплаты налогов на 60 миллионов

Россия заявила, что возвращается к "зерновой сделке", потому что получила "гарантии" от Украины

фотоНа памятник Екатерине II в Одессе надели колпак палача

видео Притула объявил мегасбор на 50 бронетранспортеров

ПВО сбила три ракеты Х-59, которые утром атаковали Одесскую область

Все новости...
Европа
Зеленский предложил "экономический Рамштайн": повреждено 40% энергетической инфраструктуры
Маск пообещал, что Twitter будет придерживаться законов ЕС - СМИ
Инфляция в еврозоне впервые в истории стала двузначной - Евростат
Последние новости
16:12
Близкая подруга главы ВГА зарабатывает на ремонте дорог в области – расследование
15:46
"Шантажисты уступили": ОП о возвращении РФ к зерновой сделке
15:36
В отличие от банков: как "быстрогроши" и ломбарды проходят войну
15:30
Они неадекватны: Зеленский отказался оценивать применение Россией ядерного оружия
15:17
США не видят признаков того, что Россия готовит применение ядерного оружия - Белый дом
15:16
В ООН приветствовали возвращение России к "зерновому соглашению"
15:11
Путин поручил обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для оккупантов
15:09
видеоЗеленский о планах после победы Украины: Поеду в Крым
14:52
Объявили подозрение дочери экс-министра обороны Украины: работала на оборонку РФ
14:45
"Предатели": Медведев допустил возвращение смертной казни для россиян
Все новости...