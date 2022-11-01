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Украина получила выводы по двум законопроектам, необходимым для движения в ЕС - Стефанчук

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 23:46

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во вторник анонсировал получение от европейских партнеров выводы по законопроектам о медиа и национальных сообществах, принятие которых является среди требований продолжения диалога с ЕС о вступлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Буквально сегодня мы получили определенное, скажем так, решение по законопроекту о медиа, мы получили определенный вывод к законопроекту о национальных меньшинствах (сообществах). Мы ожидаем решения Венецианской комиссии по законопроекту о конституционных судьях", - сказал Стефанчук в эфире телемарафона.

Спикер парламента напомнил, что до конца года Рада намерена принять законы, связанные с выполнением семи требований для сохранения Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза и возможности начать переговоры о полноценном членстве.

Напомним, 30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала новый закон "О медиа" №2693-д после того, как ему дали положительную оценку в ЕС. В оппозиции же документ критиковали как разрушающий уже предусмотренные действующими законами механизмы защиты украинского языка и национального культурно-информационного пространства.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "ЕП" выразила уверенность, что этот закон будет принят, потому что, по ее словам, "даже те депутаты, которые не готовы прямо сейчас отдать голос, не сомневаются в том, что принятие закона нужно".

Что касается законопроекта о национальных сообществах, то он, как говорил ранее Стефанчук, соответствует всем директивам ЕС" и предусматривает замену термина "национальное меньшинство" на термин "национальное сообщество", который "объединяет в себе нацменьшинства и коренные народы".

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Ранее председатель Верховной Рады заявил, что до конца осени 2022 года парламент и другие субъекты европейской интеграции смогут выполнить обязательства для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Читайте также: Путь в ЕС. Что должна сделать Украина, чтобы начать переговоры о членстве.

Темы: СтефанчукЕвропа
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