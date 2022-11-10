Вместо Путина на саммит G20 поедет Лавров – посольство РФ

Президент России Владимир Путин не посетит лично саммит лидеров стран Группы 20 на Бали на следующей неделе.

Об этом в комментарии CNN сообщили в российском посольстве в Индонезии, пишет "Европейская правда".

Путина будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщила начальник протокола посольства Юлия Томская.

Томская добавила, что Путин еще решает, присоединится ли он к одной из встреч виртуально.

Ранее СМИ писали, что причиной решения отказаться от поездки был страх в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин, возможно, присоединится к саммиту лидеров G20 виртуально.

Что же за решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите видеоблог.