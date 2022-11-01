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Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план

"Украинская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 23:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
Фото: РИА Новости

В среду 2 ноября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу пройдет заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит сообщение российского военного ведомства

Детали: Коллегию проведут с помощью видеоконференцсвязи. Сообщается, что одной из важнейших тем обсуждения станет взаимодействие органов военного управления вооруженных сил Беларуси и России по противодействию "попыткам фальсификации истории".

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Также будут определены приоритеты совместной деятельности на 2023 год.

Дословно: "На заседании планируют обсудить вопрос о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы".

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После объявления в России мобилизации, в Беларусь на учения начали прибывать сотни мобилизованных россиян.

Темы: БеларусьРосcияармия
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