ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами

За минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено почти 160 огневых задач.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Детали: Сообщается об уничтожении 25 оккупантов, 3 реактивных систем залпового огня "Град", самоходной крупнокалиберной гаубицы "Акация" и самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона", зенитно-ракетного комплека "Тор", 11 единиц авто-бронетехники, а также 3 складов с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

Оккупанты ведут оборонительные действия и пытаются удержать занятые рубежи.

После обеда, в результате боевого столкновения разведывательных групп вблизи Дудчан, оккупанты, понеся потери, отступили.

По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта общинах и тыловых районах враг бьет из всего имеющегося вооружения, использует авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики. Более трех десятков вылетов совершили воздушные шпионы.

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В полдень реактивной системой залпового огня враг ударил по Маргенецкой общине Никопольщины с направления Энергодара. Обошлось без потерь и разрушений.

Также оккупанты атаковали наши позиции с временно оккупированной Херсонщины двумя ударными дронами-камикадзе типа "Ланцет" в Бериславском и Николаевском районах. Без жертв.

Россияне продолжают обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-лиманском канале.

Четыре раза парой вертолетов Ка-52 враг бил по нашим позициям и освобожденным селам Херсонщины, а после обеда добавил штурмовую авиацию. Предварительно - без человеческих потерь.

Нашей авиацией нанесено 8 авиационных ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

В Черном море находится группировка из 10 кораблей, которые продолжают маневры под прикрытием крымского побережья. Наготове 1 вдк и 1 надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".