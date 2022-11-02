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Оккупанты признались, что бьют по гражданской инфраструктуре крылатым ракетами "Х-32"

Станислав ПогориловСреда, 2 ноября 2022, 07:49
Оккупанты признались, что бьют по гражданской инфраструктуре крылатым ракетами Х-32
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Российские оккупанты начали наносить удары по гражданским и объектам критической инфраструктуры крылатыми ракетами "Х-32", до этого они их применяли только один раз.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на источник, Defense Express

Детали: Источник сообщил, что удары наносили российские дальние бомбардировщики, оснащенные ракетами "Х-32", как их сами называют россияне - "убийцы авианосцев".

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Почему это важно: Как объясняет Defense Express. "Х-32" - это российская сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования "воздух-поверхность". Она создана МКБ "Радуга" путем глубокой модернизации ракеты Х-22.

"Х-32" сохранила несколько измененный планер "Х-22", но в остальном это было новое изделие. Ракета получила модернизированный РРД с большей тягой, цифровое оборудование, в т.ч. вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную РЛС и системы РЭП. Дальность захвата РЛС ГСН была 200-300 км (при пуске с большей дальности требовалось внешнее целеуказание о районе цели до ее захвата ГСН).

По довоенным планам, россияне собирались переделать в "Х-32" минимум 30 ракет типа "Х-22". Был ли этот план полностью воплощен в жизнь - неизвестно.

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Носителями "Х-32" должны выступать модернизированные стратегические бомбардировщики типа Ту-22М3М. По довоенным планам, россияне планировали модернизировать 30 бомбардировщиков типа Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М, фактически модернизировано только 4 таких самолета.

До этого оккупанты применили ракеты "Х-32" только один раз, для удара по Краматорску 6 мая 2022 года. Похоже, тогда были проведены их испытания в боевых условиях.

Темы: войнаРосcияУкраина
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