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Украина ведет переговоры о ЗРК, чтобы сбивать иранские ракеты – Ермак

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 08:57
Андрей Ермак. Фото из Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинцы научились сбивать иранские дроны из стрелкового оружия, а сейчас Украина ведет переговоры о получении зенитно-ракетных комплексов, чтобы противостоять иранским ракетам.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Война – шахматная партия. 12 из 13 иранских дронов-камикадзе наши воины сбили за ночь.

Россия делала ставку на внезапность применения и дороговизну уничтожения для нас этих "бляшанок" средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие.

Сейчас мы активно ведем диалог о поставках современных ЗРК, над этим работаем ежедневно. Мы получим их, потому что некоторые надеются завезти из Ирана ракеты, чтобы продолжить террор нашей страны".

Детали: Глава ОП отметил, что в военных шахматах Украина должна быть на шаг впереди.

По его словам, желание России получить иранские ракеты только подтверждает работу санкций – сейчас военная машина РФ становится зависимой от подсанкционного Ирана и от остатков советских танков, которые им помогает ремонтировать Беларусь.

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Ермак подчеркнул, что Украина делает все возможное и невозможное для ускорения поставок современного вооружения и сохранит свою энергетику, несмотря на мечты России уничтожить украинцев.

Узнать больше: Заменить "Искандеры" и "Калибры". Какие иранские ракеты хочет Россия, чтобы бомбить украинские города

Предыстория:

  • Ранее сооющалось, что Иран готовится отправить России около 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и ударные беспилотники, партию из более 200 беспилотников отправят уже в начале ноября.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины. 
  • По его словам, россияне хотят приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, которые есть на вооружении оккупанта. Против этих ракет Украина не имеет эффективной защиты.

Темы: УкраинаРосcияИранвойна
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