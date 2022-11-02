На Полтавщине несколько дней будут проходить учебные стрельбы
Среда, 2 ноября 2022, 09:37
Жители Полтавщины в ближайшие несколько дней могут слышать звуки выстрелов – в нескольких общинах области будут проходить учебные стрельбы.
Источник: начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram
Прямая речь Лунина: "2 ноября на территории Миргородской и Полтавской общин будут проводить учебные стрельбы.
Также 2-4 ноября учебные стрельбы будут проходить на территории Лютенской общины".
Детали: Глава ОВА отметил, что в эти дни местные жители могут слышать звуки выстрелов. Он призвал людей сохранять спокойствие.
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