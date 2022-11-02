Шойгу видится, что НАТОвских войск на границе РФ стало в 2,5 раза больше

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "многонациональная группировка НАТО вблизи границ России с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тысяч человек - и может увеличиться еще".

Источник: Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси, которого цитирует РИА "Новости"

Прямая речь: "В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО.

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Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться".