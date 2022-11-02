Мобилизованные Чувашии вышли на протест, потому что Путин им не заплатил – СМИ

В Ульяновской области России более 100 мобилизованных из Чувашии вышли на акцию протеста, так как не получили обещанных президентом Владимиром Путиным выплат – митингующих уже "успокоили" Рогвардия и бойцы ОМОНа.

Источник: российское издание Медуза со ссылкой обращение мобилизованных, опубликованное проектом Gulagu.net и анонимными Telegram-каналам Чувашии, Telegram-канал Baza

Детали: Мобилизованные жалуются, что не получили ни единовременных выплат в размере 300 тысяч, ни денежное обеспечение в 195 тысяч рублей, которое обещал президент России. Во время протеста они выкрикивали "Один за всех - все за одного".

Протест мобілізованих в Ульяновській області Росії pic.twitter.com/Rar8zwCJPA November 2, 2022

Прямая речь: "Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?! Мы отказываемся от участия в „специальной военной операции" и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!".

Больше деталей: Telegram-канала, на который ссылается Медуза, утверждает, что мобилизованных уже "успокоили", так как в учебный центр были направлены бойцы ОМОНа и Росгвардии.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: