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Мобилизованные Чувашии вышли на протест, потому что Путин им не заплатил – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 ноября 2022, 12:16
Протест мобилизованных в Ульяновской области, Скрин из видео

В Ульяновской области России более 100 мобилизованных из Чувашии вышли на акцию протеста, так как не получили обещанных президентом Владимиром Путиным выплат – митингующих уже "успокоили" Рогвардия и бойцы ОМОНа.

Источник: российское издание Медуза со ссылкой обращение мобилизованных, опубликованное проектом Gulagu.net и анонимными Telegram-каналам Чувашии, Telegram-канал Baza

Детали: Мобилизованные жалуются, что не получили ни единовременных выплат в размере 300 тысяч, ни денежное обеспечение в 195 тысяч рублей, которое обещал президент России. Во время протеста они выкрикивали "Один за всех - все за одного".

Прямая речь: "Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?! Мы отказываемся от участия в „специальной военной операции" и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ!".

Больше деталей: Telegram-канала, на который ссылается Медуза, утверждает, что мобилизованных уже "успокоили", так как в учебный центр были направлены бойцы ОМОНа и Росгвардии.

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Что этому предшествовало: 

  • Как сообщают российские СМИ, 19 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому денежное вознаграждение мобилизованного после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тысяч рублей. Путин утверждал, что выплаты должны происходить и во время так называемого "обучения" мобилизованных военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 ноября.
  • 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.

Темы: Росcиямитингимобилизация
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