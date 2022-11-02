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Харьковщина: арестован коллаборант, который помогал врагу захватывать предприятия

Валентина РоманенкоСреда, 2 ноября 2022, 11:36
Харьковщина: арестован коллаборант, который помогал врагу захватывать предприятия
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного коллаборанта на освобожденной территории Харьковщины и собрала доказательства его добровольного сотрудничества с врагом.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковщины

Детали: Речь идет о 54-летнем жителе региона, который перешел на сторону врага.

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По данным следствия, во время временной оккупации региона мужчина добровольно согласился возглавить так называемый "Кондрашовский территориальный отдел" оккупационной администрации Купянского района.

Находясь на "должности", коллаборационист лично способствовал введению оккупационного режима в регионе, а также решал транспортно-логистические вопросы базирования захватчиков на территории общины, отмечает спецслужба.

Кроме того, он обнаруживал украинские предприятия, которые отказались от сотрудничества с врагом для их дальнейшей принудительной "перерегистрации" в пользу страны-агрессора.

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Отмечается, что после освобождения Харьковщины злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Темы: Харьковская областьвойнаСБУ
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