Харьковщина: арестован коллаборант, который помогал врагу захватывать предприятия

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного коллаборанта на освобожденной территории Харьковщины и собрала доказательства его добровольного сотрудничества с врагом.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковщины

Детали: Речь идет о 54-летнем жителе региона, который перешел на сторону врага.

По данным следствия, во время временной оккупации региона мужчина добровольно согласился возглавить так называемый "Кондрашовский территориальный отдел" оккупационной администрации Купянского района.

Находясь на "должности", коллаборационист лично способствовал введению оккупационного режима в регионе, а также решал транспортно-логистические вопросы базирования захватчиков на территории общины, отмечает спецслужба.

Кроме того, он обнаруживал украинские предприятия, которые отказались от сотрудничества с врагом для их дальнейшей принудительной "перерегистрации" в пользу страны-агрессора.

Отмечается, что после освобождения Харьковщины злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.