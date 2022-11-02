США не видят признаков того, что Россия готовит применение ядерного оружия - Белый дом

Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к применению ядерного оружия.

Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы с самого начала четко дали понять, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокое беспокойство, и мы воспринимаем их серьезно", - сказал Кирби.

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"Мы продолжаем отслеживать это как можно лучше, и мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к такому применению", - добавил он.

Кирби отметил, что у него нет конкретных комментариев на сообщения газеты New York Times о дискуссиях среди российских военных о применении ядерного оружия.

Издание сообщило, что недавно российские военные руководители имели разговоры о том, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине, что вызвало повышенное беспокойство в Вашингтоне и столицах стран-союзников.