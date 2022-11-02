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Российские военные массово селятся в пансионаты Херсонщины

"Украинская правда"Среда, 2 ноября 2022, 16:36
иллюстативное фото

В пгт Лазурное, что на Херсонщине, местный коллаборационист захватывает пансионаты для заселения туда российских военных.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Детали: Кроме того, в Лазурном оккупанты БТРом заехали на территорию кафе, где повредили имущество и похитили кемпинг.

Также сообщается, что захватчики продолжают террор против всего местного населения на левобережье Херсонщины.

В частности, в полицию поступают заявления от жителей сел Скадовского района, что в их дома самовольно заселяются российские военные и пользуются их имуществом.

Также оккупанты похищают сельскохозяйственную технику, автомобили местных, отбирают у людей документы на земельные участки и жилые помещения.

Из Генического района поступают сообщения, что в квартиры и дома местных жителей заселяются представители оккупационной полиции.

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Что предшествовало:

  • Марионеточные власти Кремля в оккупированной части Херсонской области собираются принудительно отселять людей из Каховского района. Оккупанты рассчитывают вывезти до 70 тысяч граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня. И процесс уже начался.
  • Оккупанты запугивают жителей Херсонской области заявлениями о том, что Украина якобы планирует взорвать Каховскую ГЭС, но украинские власти это отрицают и отмечают, что военные РФ давно заминировали плотину и могут спровоцировать затопление региона и масштабную экологическую катастрофу.

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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