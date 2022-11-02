Российские военные массово селятся в пансионаты Херсонщины

В пгт Лазурное, что на Херсонщине, местный коллаборационист захватывает пансионаты для заселения туда российских военных.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Детали: Кроме того, в Лазурном оккупанты БТРом заехали на территорию кафе, где повредили имущество и похитили кемпинг.

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Также сообщается, что захватчики продолжают террор против всего местного населения на левобережье Херсонщины.

В частности, в полицию поступают заявления от жителей сел Скадовского района, что в их дома самовольно заселяются российские военные и пользуются их имуществом.

Также оккупанты похищают сельскохозяйственную технику, автомобили местных, отбирают у людей документы на земельные участки и жилые помещения.

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Из Генического района поступают сообщения, что в квартиры и дома местных жителей заселяются представители оккупационной полиции.

Что предшествовало: