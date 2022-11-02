ВСУ успешно действуют в Запорожской области, а у оккупантов проблемы с кадрами – Генштаб

На оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики ищут, кем заменить вакантные должности в своей незаконной "власти".

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 2 ноября

Дословно: "По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь.

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В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационной власти на временно занятой территории Запорожской области".

Детали: В целом РФ пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домах гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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В течение текущих суток противник нанес 1 ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БпЛА "Шахед-136" в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное в Донецкой области и город Смела Черкасской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА с территории Беларуси.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное; на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Надежда и Невское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Роздоловка, Опытное и Соледар;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Роздоловка, Опытное и Соледар; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское; на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка; на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополье, Новоселка, Орехов и Щербаки.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Авиация Сил обороны в текущие сутки нанесла по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

Идут 252 сутки противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению.