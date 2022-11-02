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Наращивание рубежей обороны Киева продолжается – Сухопутные войска

Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 18:26
Наращивание рубежей обороны Киева продолжается – Сухопутные войска
Оборону Киева укрепляют, фото Сухопутных войск

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщают о дальнейшем совершенствовании системы инженерного оборудования и возведения фортификационных сооружений вокруг Киева.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины в Telegram

Дословно: "Продолжается наращивание рубежей обороны Киева! Продолжается совершенствование системы инженерного оборудования и возведения фортификационных сооружений вокруг столицы. Надлежащая инженерная подготовка позиций является одним из важнейших факторов обороны и успешного уничтожения противника".

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Прямая речь командующего Группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александра Павлюка: "Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. 

Кроме этого, наращиваем фортификационное оборудование рубежей обороны с помощью установки долговременных огневых сооружений различного типа. Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск".

Детали: Таким образом создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций. Работа над их улучшением не прекращается, добавили в Сухопутных войсках.

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Темы: КиеввойнаВооруженные силы
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