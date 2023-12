Зеленский обсудил с Эрдоганом "зерновое соглашение" и освобождение политзаключенных

Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поблагодарил президента Турции за активное участие в сохранении "зерновой сделки", непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие шаги по возвращению Украине пленных и политзаключенных", - написал он.

I thanked 🇹🇷 President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return 🇺🇦 POWs and political prisoners. I also count on support of 🇹🇷.