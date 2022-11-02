Резников обсудил с коллегами из Финляндии и Италии военную поддержку Украины
Министр обороны Алексей Резников в среду сообщил о телефонных разговорах с руководителями оборонных ведомств Финляндии и Италии - Антти Кайконненом и Гвидо Крозетто.
Об этом сообщает "Европейская правда".
С министром обороны Финляндии Резников обсудил "дополнительные пути усиления оборонных возможностей Украины". "Очень благодарны Финляндии за крепкую поддержку", - написал он в Twitter.
Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of 🇫🇮 @anttikaikkonen— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022
We discussed additional ways to strengthen 🇺🇦 defence capabilities.
We are immensely grateful to 🇫🇮 for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ
Главе итальянского Минобороны Резников позвонил "в первый день после каникул в Италии". "Хорошие новости: итальянское правительство продолжит поддержку Украины. Обсудили перспективы сотрудничества в многосторонних проектах", - написал Резников.
On the very first day after the holidays in 🇮🇹, I had a conversation with the new 🇮🇹 #DefMin @GuidoCrosetto— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022
Congratulations on the appointment!
Good news: the 🇮🇹 Government will continue its support for 🇺🇦.
Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb
Ранее министр обороны Алексей Резников после общения с чешской коллегой Яной Черноховой анонсировал более 50 проектов с участием Чехии для укрепления украинской армии.