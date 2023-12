Резников обсудил с коллегами из Финляндии и Италии военную поддержку Украины

Министр обороны Алексей Резников в среду сообщил о телефонных разговорах с руководителями оборонных ведомств Финляндии и Италии - Антти Кайконненом и Гвидо Крозетто.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С министром обороны Финляндии Резников обсудил "дополнительные пути усиления оборонных возможностей Украины". "Очень благодарны Финляндии за крепкую поддержку", - написал он в Twitter.

Реклама:

Today, I had a productive conversation with the Minister of Defence of 🇫🇮 @anttikaikkonen We discussed additional ways to strengthen 🇺🇦 defence capabilities. We are immensely grateful to 🇫🇮 for its strong support! pic.twitter.com/Kat6ym6kwZ

Главе итальянского Минобороны Резников позвонил "в первый день после каникул в Италии". "Хорошие новости: итальянское правительство продолжит поддержку Украины. Обсудили перспективы сотрудничества в многосторонних проектах", - написал Резников.

On the very first day after the holidays in 🇮🇹, I had a conversation with the new 🇮🇹 #DefMin @GuidoCrosetto

Congratulations on the appointment!

Good news: the 🇮🇹 Government will continue its support for 🇺🇦.

Discussed prospects for cooperation on multilateral projects. pic.twitter.com/ASbdve1Qxb