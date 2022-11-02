"Укрзализныця" запускает комбинированный рейс в деоккупированный Купянск
3 ноября в деоккупированный Купянск, что на северо-востоке Харьковской области, отправится первый рейс рельсового автобуса из Харькова.
Источник: глава правления Укрзализныци Александр Камышин, сайт УЗ
Прямая речь Камышина: "Это первый комбинированный рейс Укрзализныци, где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска – бесплатными маршрутными автобусами местной общины.
Восстановление взорванного железнодорожного моста займет время, однако мы не откладываем и восстанавливаем движение уже сейчас. 60 тысяч человек таким образом будут иметь стабильное и надежное сообщение.
Восстановление этого участка мы завершили буквально вчера (1 ноября – ред.), восстановив два обстрелянных в понедельник участка пути и в целом ликвидировав 49 повреждений на пути с восстановлением (приведением к габариту) более 70 км контактной сети".
Детали: Прямой рейс №6605/6608 до остановочного пункта Осиново будет курсировать со станции Харьков-Пассажирский ежедневно в 06:15 с прибытием в 09:50.
Обратный рейс из Осиново в 16:21 прибытием в Харьков в 19:35.
Стоимость проезда составляет 43 грн.
Кроме того, ежедневно дважды в сутки будет курсировать железнодорожный шаттл Осиново – Занки с возможностью удобной пересадки до станции Харьков-Левада.
Детальный график уже доступен.
Этому предшествовало: С 15 сентября начал курсировать рельсовый автобус между Харьковом и Балаклеей, освобожденной от российских захватчиков.