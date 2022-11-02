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Работаем с Испанией, чтобы обеспечить воздушный щит для Украины – Зеленский

Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 22:53
Работаем с Испанией, чтобы обеспечить воздушный щит для Украины – Зеленский
Владимир Зеленский и Хосе Мануэль Альбарес, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября встретился в Киеве с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом и говорил с ним, в частности, о защите украинского неба. 

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к народу, Офис президента

Прямая речь: "Провел переговоры с министром иностранных дел Испании – он сегодня был в Украине. Поблагодарил Испанию за новый пакет оборонной помощи для нашего государства. Обсудили, что может дополнительно усилить нашу защиту. В частности, работаем вместе с Испанией, чтобы реально обеспечить воздушный щит для Украины".

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Детали: Владимир Зеленский поблагодарил министра иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса за всестороннюю поддержку Испании в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России.

Украинский лидер высоко оценил гуманитарную поддержку со стороны Испании, в частности нынешнюю передачу 30 современных автомобилей скорой помощи. 

Он также выразил благодарность за теплый прием и помощь украинским гражданам, которые были вынуждены искать убежище в Испании из-за войны.

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Отдельно президент поблагодарил за решение Испании о передаче Украине систем противовоздушной обороны.

"Для нас сегодня это действительно вопрос номер один – обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры", – сказал Зеленский во время встречи с Альбаресом.

Собеседники обсудили и вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины. 

Президент отметил, что Украина рассчитывает на конкретные шаги на пути к ЕС во время председательства Испании в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.

Отдельное внимание было уделено вопросам восстановления энергетической инфраструктуры Украины после последней волны ракетных обстрелов со стороны России. 

Зеленский поблагодарил за предоставленные Испанией генераторы и отметил потребность в дополнительной помощи со стороны партнеров для возобновления бесперебойного электроснабжения. 

Он также выразил надежду на то, что Испания активно присоединится к восстановлению Украины.

Кроме того, Зеленский призвал Испанию поддержать создание механизма компенсации ущерба, нанесенного вторжением России, а также специального международного трибунала за преступление российской агрессии.

Этому предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес встретились в Киеве 2 ноября. Стало известно, что Испания передает новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

Темы: ЗеленскийИспанияПВОЕС
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