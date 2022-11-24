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Как выглядел блекаут 23 ноября со спутника: сравнение фото

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 17:19

Программа Радио Свобода "Схемы" опубликовала сравнение спутниковых фото украинских городов до начала полномасштабного вторжения РФ и 23 ноября после массированного ракетного обстрела.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты сравнили свежие снимки украинских городов со снимками NASA Worldview, сделанными в тот же период суток 6 февраля 2022 – до начала полномасштабного вторжения России и массированных ракетных обстрелов.

 
 
 
 
 

Предыстория:

  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
  • Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины была без света, также наблюдались перебои с водой и теплом. Сейчас постепенно эти функции восстанавливаются.
  • Известно о 10 погибших в результате обстрелов в среду.

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Темы: электроэнергияэнергетикавойна
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