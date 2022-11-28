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Роман ПетренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 09:03
кличко, фото кгга

Эвакуация из столицы будет происходить не в другие регионы, а в пригород Киева, уточнил мэр Виталий Кличко.

Источник: Кличко в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Кличко: "Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет - возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией.

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Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы".

Детали: Ранее уже сообщалось о возможной эвакуации людей из Киева, однако без уточнений.

Кличко отметил, что речь не идет об эвакуации в другие области или за границу.

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Однако он и не объяснил, почему, по его словам, в пригороде будет лучше ситуация с электричеством, чем в городе - сейчас там отключают также, а иногда и чаще, чем в столице.

Мэр также просит каждого киевлянина учесть различные сценарии и быть готовым - иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачать офлайн-карты на телефоны.

Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что когда был первый ракетный удар по Киеву, ему предлагали эвакуировать Киев - но он не согласился на это, в частности, из-за риска повторного наступления россиян на столицу в таком случае.

Темы: Виталий КличкоКиевэвакуацияобстрел
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