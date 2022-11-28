Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Роман ПетренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 10:03
кличко, фото кгга

Эвакуация из столицы будет происходить не в другие регионы, а в пригород Киева, уточнил мэр Виталий Кличко.

Источник: Кличко в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Кличко: "Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет - возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией.

Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы".

Детали: Ранее уже сообщалось о возможной эвакуации людей из Киева, однако без уточнений.

Кличко отметил, что речь не идет об эвакуации в другие области или за границу.

Однако он и не объяснил, почему, по его словам, в пригороде будет лучше ситуация с электричеством, чем в городе - сейчас там отключают также, а иногда и чаще, чем в столице.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр также просит каждого киевлянина учесть различные сценарии и быть готовым - иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачать офлайн-карты на телефоны.

Предыстория: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что когда был первый ракетный удар по Киеву, ему предлагали эвакуировать Киев - но он не согласился на это, в частности, из-за риска повторного наступления россиян на столицу в таком случае.

Темы: Виталий КличкоКиевэвакуацияобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ

Враг атаковал Днепр: повреждено частное предприятие

Винницкая область: в Ладыжине чрезвычайная ситуация после обстрела ТЭС

фото, видеоДень ЧМ-22: невероятные камбэки, Бразилия с Португалией проходят дальше

Более половины поврежденных объектов теплоснабжения уже восстановили – Нафтогаз

Семья Богуслаевых владеет недвижимостью во Франции на 250 миллионов - "Схемы"

Все новости...
Виталий Кличко
Арахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"
Кличко – на упреки Зеленского и "слуг": Манипулировать не надо, все пункты работают
Кличко призвал киевлян не ездить на частных авто: прогнозируют снегопад
Последние новости
08:54
Враг ворует с оккупированной Луганщины имущество агрофирм – Генштаб
08:45
США в НАТО разъяснили позицию относительно непризнания России государством-спонсором терроризма
08:38
Россия усиливает административно-полицейский режим на оккупированной части Херсонщины
08:15
США объявят о новой помощи для энергосистемы Украины - СМИ
07:38
Украинские защитники ликвидировали до 20 оккупантов в Сватово – Генштаб
07:16
ВСУ отбили атаки в районах 10 населенных пунктов и сбили 2 вражеских самолета – сводка
06:40
Россияне преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута – ISW
05:26
Россия обвинила своего шпиона в наркодилерстве, чтобы вытащить его из бразильской тюрьмы - расследователи
03:33
Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины – СМИ
02:06
Ведущие мировые СМИ призвали США снять обвинения с основателя Wikileaks
Все новости...