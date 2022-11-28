Качиньский: Германия вряд ли решится сбивать ракеты РФ, лучше отдать Patriot Украине

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский снова высказался за передачу Украине немецких систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

"Эти ракеты будут полезны в этой войне, но они будут полезны там, где их будут использовать. Пока позиция Германии не дает оснований считать, что они решат стрелять по российским ракетам", - сказал Качиньский.

По его словам, ракеты на западе Украины очень хорошо защитили бы Польшу, защищая как инфраструктуру, так и граждан Украины.

"Отсюда это предложение, которое, кажется, по крайней мере стоит рассмотрения немцами. Если они хотят дать какое-то оружие, достаточно старое, но еще современное, то его надо использовать, а не просто ставить", - сказал Качиньский.

Он добавил, что отношение Германии пока не указывает на то, что эта страна будет готова стать первой страной НАТО, которая вступит в войну.

"Рациональным решением является то, что я предложил изначально. Такого рода решения никогда не принимаются без участия премьер-министра. Ракеты, которые здесь стоят для украшения - это решение, которое может иметь эстетические преимущества. Военно-политических преимуществ в этом нет", - добавил он.

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На прошлой неделе Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

После этого Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.