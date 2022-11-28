Кремль не хочет, чтобы Ватикан был посредником в переговорах между Украиной и Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно осуществить предложение Ватикана о посредничестве относительно "урегулированя" войны России против Украины.

Источник: Reuters

Прямая речь Пескова: "Конечно, мы приветствуем такую политическую волю (Ватикана - ред.), но учитывая ту ситуацию де-факто и де-юре, которую мы сейчас имеем с украинской стороны, такие платформы не могут быть востребованы".

Детали: Папа Римский Франциск 10 дней назад в интервью итальянской газете La Stampa подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы стать посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Что предшествовало: Папа Римский Фрациск ранее в интервью журналистам назвал украинцев народом-мучеником из-за российской агрессии.