"Укрэнерго" ограничила энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях

НЭК "Укрэнерго" сообщила, что вынуждена со 2 ноября ограничить энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Источник: пресс-служба НГЭК "Укрэнерго"

Дословно: "Для поддержания стабильности работы энергосистемы диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сегодня вечером, 2 ноября, вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях".

Детали: В "Укрэнерго" объяснили, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети, поддержания устойчивой балансировки энергосистемы и избежания повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Также это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

Что предшествовало: С 6 утра 2 ноября в Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии.