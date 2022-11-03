Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрэнерго" ограничила энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях

Станислав ПогориловЧетверг, 3 ноября 2022, 00:09
Фото: "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" сообщила, что вынуждена со 2 ноября ограничить энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Источник: пресс-служба НГЭК "Укрэнерго"

Дословно: "Для поддержания стабильности работы энергосистемы диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сегодня вечером, 2 ноября, вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях".

Детали: В "Укрэнерго" объяснили, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети, поддержания устойчивой балансировки энергосистемы и избежания повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Также это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

Что предшествовало: С 6 утра 2 ноября в Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии. 

Темы: энергетикавойнаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

МАГАТЭ проверило ложь России: признаков "грязной бомбы" в Украине не нашло

видео, фотоИз плена освободили 107 украинских защитников, большинство – с "Азовстали"

Рада приняла госбюджет на 2023 год

Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского

Рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий

фотоВ Киеве на взятке разоблачили экс-милиционера и директора студии музакадемии им. Чайковского

Все новости...
энергетика
Россияне разрушили "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога
Генштаб: На Херсонщине оккупанты вывозят и жителей левого берега
ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в ряде районов Киева
Последние новости
17:17
Хакеры взломали профиль Залужного в Инстаграм
17:14
Автомобильный бренд Infiniti выходит с российского рынка
17:10
В Верховной Раде не знакомы с новой главой Довженко-Центра
16:59
В РФ нашли замену Лапину в группировке оккупантов "Центр" – росСМИ
16:55
Премьер Британии отказался от планов Трасс перенести посольство в Израиле в Иерусалим
16:55
На оккупированных территориях россияне "охотятся" на мужчин призывного возраста – Минобороны
16:53
аудиоОккупанты паникуют от работы украинской артиллерии: выживают 1 из 20 – СБУ
16:39
На Тернопольщине школьник срывал уроки ругательством: оштрафовали маму
16:32
МАГАТЭ проверило ложь России: признаков "грязной бомбы" в Украине не нашло
16:20
Энергетический и водный объекты Кривого Рога россияне атаковали "Искандерами" и "Шахедами"
Все новости...