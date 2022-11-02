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"Укрэнерго" ограничила энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях

Станислав ПогориловСреда, 2 ноября 2022, 23:09
Укрэнерго ограничила энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях
Фото: "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" сообщила, что вынуждена со 2 ноября ограничить энергоснабжение в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Источник: пресс-служба НГЭК "Укрэнерго"

Дословно: "Для поддержания стабильности работы энергосистемы диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сегодня вечером, 2 ноября, вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях".

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Детали: В "Укрэнерго" объяснили, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы для уменьшения нагрузки на сети, поддержания устойчивой балансировки энергосистемы и избежания повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Также это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

Что предшествовало: С 6 утра 2 ноября в Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии. 

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Темы: энергетикавойнаУкраина
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