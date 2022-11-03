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США могут ужесточить санкции против КНДР из-за военной помощи России

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 01:35
Нед Прайс, скриншот

Соединенные Штаты рассматривают различные варианты противодействия поставкам Северной Кореей оружия России, в том числе и дополнительные санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Так же, как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия России, мы будем делать то же самое, когда речь идет о поставках КНДР оружия России. Существуют существующие санкции. Мы рассмотрим дополнительные инструменты и полномочия, к которым мы сможем обратиться, чтобы противодействовать этой деятельности", - сказал он.

Как сообщалось, Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.

Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

Американские официальные лица считают, что тайные северокорейские поставки - вместе с беспилотниками и другим вооружением, которое Россия приобрела у Ирана - являются еще одним доказательством того, что даже арсеналы обычной артиллерии Москвы уменьшились за восемь месяцев боевых действий.

Напомним, Северная Корея в среду осуществила более 100 артиллерийских выстрелов со своего восточного побережья в военную буферную зону, установленную военным соглашением с Южной Кореей.

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Темы: СШАКНДРсанкцииРосcия
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