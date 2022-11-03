"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Лейпцигу", но не лишился европейской весны

Донецкий "Шахтер" проиграл решающий матч в 6 туре Лиги чемпионов "Лейпцигу" со счетом 0:4.

Источник: результат матча, Суспільне.Спорт

Детали: В результате поражения "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, но сможет выступить весной в Лиге Европы.

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"Шахтер" подходил к шестому туру, гарантировав себе выход в еврокубки. Удалось это донецкой команде благодаря ничейному результату в пятом туре против "Селтика".

Несмотря на это, "Шахтер" сохранял шанс на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Для этого горнякам нужно было побеждать "Лейпциг", который имел преимущество в три очка - любой другой результат украинскую команду не устраивал.

Однако одержать победу "Шахтеру" не удалось.