США продадут Финляндии реактивные системы залпового огня на сумму $535 млн
Четверг, 3 ноября 2022, 02:04
Госдеп США сообщил, что администрация президента Джо Байдена одобрила потенциальную продажу Финляндии управляемых реактивных систем залпового огня на сумму около $535 млн.
Источник: CNN
Детали: Сообщается, что продажа оружия позволит поддержать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности "надежного партнера".
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"Для национальных интересов США жизненно важно помогать Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны", - говорится в сообщении.
Финляндия должна использовать оружие для укрепления потенциала наземной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы.
Решение о продаже оружия происходит на фоне переговоров относчительно одобрения вступления Финляндии в НАТО.
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