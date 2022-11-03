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США продадут Финляндии реактивные системы залпового огня на сумму $535 млн

Станислав ПогориловЧетверг, 3 ноября 2022, 02:04
США продадут Финляндии реактивные системы залпового огня на сумму $535 млн
Фото: Getty Images

Госдеп США сообщил, что администрация президента Джо Байдена одобрила потенциальную продажу Финляндии управляемых реактивных систем залпового огня на сумму около $535 млн.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что продажа оружия позволит поддержать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности "надежного партнера".

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"Для национальных интересов США жизненно важно помогать Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны", - говорится в сообщении.

Финляндия должна использовать оружие для укрепления потенциала наземной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы.

Решение о продаже оружия происходит на фоне переговоров относчительно одобрения вступления Финляндии в НАТО.

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Темы: ФинляндияСШАНАТО
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