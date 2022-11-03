Президент и министр обороны Греции в четверг посетят Киев
Президент Греции Екатерина Сакелларопулу в сопровождении министра обороны Никоса Панайотопулоса в четверг прибудут с визитом в Киев.
Об этом сообщает Skai, пишет "Европейская правда".
Президент и министр обороны в среду вечером отправились в Польшу, откуда поездом отбыли в Киев.
Информация о программе визита не разглашается из соображений безопасности, однако подтверждается, что в четверг утром они прибудут в столицу Украины, где встретятся с президентом Владимиром Зеленским.
После этого состоится встреча министра национальной обороны Греции с украинским коллегой.
Ожидается, что Сакелларопулу отметит солидарность и поддержку Греции украинскому народу в его борьбе с российской оккупацией.
Как сообщает издание protothema.gr, визит Сакелларопулу планировался на середину октября, но из-за неназванных препятствий его перенесли.
Визит проходит на фоне доставки Грецией БМП-1 на украинский фронт, которые страна заменяет на немецкие Marder. В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что передача бронетехники началась.
16 октября в Грецию отправили первые немецкие Marder из запланированных сорока. Афины со своей стороны должны отдать сорок советских БМП-1 Украине.
Канцлер Олаф Шольц анонсировал такой "круговой обмен" еще в конце мая 2022 года, окончательная договоренность была достигнута в сентябре.