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Президент и министр обороны Греции в четверг посетят Киев

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 06:58
Президент и министр обороны Греции в четверг посетят Киев
скриншот

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу в сопровождении министра обороны Никоса Панайотопулоса в четверг прибудут с визитом в Киев.

Об этом сообщает Skai, пишет "Европейская правда".

Президент и министр обороны в среду вечером отправились в Польшу, откуда поездом отбыли в Киев.

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Информация о программе визита не разглашается из соображений безопасности, однако подтверждается, что в четверг утром они прибудут в столицу Украины, где встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

После этого состоится встреча министра национальной обороны Греции с украинским коллегой.

Ожидается, что Сакелларопулу отметит солидарность и поддержку Греции украинскому народу в его борьбе с российской оккупацией.

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Как сообщает издание protothema.gr, визит Сакелларопулу планировался на середину октября, но из-за неназванных препятствий его перенесли.

Визит проходит на фоне доставки Грецией БМП-1 на украинский фронт, которые страна заменяет на немецкие Marder. В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что передача бронетехники началась.

16 октября в Грецию отправили первые немецкие Marder из запланированных сорока. Афины со своей стороны должны отдать сорок советских БМП-1 Украине.

Канцлер Олаф Шольц анонсировал такой "круговой обмен" еще в конце мая 2022 года, окончательная договоренность была достигнута в сентябре.

Темы: ГрецияУкраинавойна
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