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Потери РФ в бронетехнике дошли до более 40 единиц в день – разведка Британии

Четверг, 3 ноября 2022, 09:29
Уничтоженная российская техника. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери российской армии в бронетехнике в Украине в середине октября достигали более 40 единиц в день.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в четверг, пишет "Европейская правда".

Разведка отмечает, что российские солдаты в Украине, по всей вероятности, разочарованы тем, что вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они называют "алюминиевыми банками".

В середине октября на фоне украинского наступления потери российской бронетехники увеличились до более 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона.

В последние недели Россия, вероятно, прибегла к приобретению не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны России; войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники взамен", – говорится в обзоре.

На днях британская разведка рассказала о проблемах россиян с поставкой патронов.

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Темы: Росcиявойнаразведка
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