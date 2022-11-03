Потери РФ в бронетехнике дошли до более 40 единиц в день – разведка Британии
Потери российской армии в бронетехнике в Украине в середине октября достигали более 40 единиц в день.
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в четверг, пишет "Европейская правда".
Разведка отмечает, что российские солдаты в Украине, по всей вероятности, разочарованы тем, что вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они называют "алюминиевыми банками".
В середине октября на фоне украинского наступления потери российской бронетехники увеличились до более 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона.
В последние недели Россия, вероятно, прибегла к приобретению не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.
"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны России; войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники взамен", – говорится в обзоре.
На днях британская разведка рассказала о проблемах россиян с поставкой патронов.