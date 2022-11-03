После восстановления "зернового коридора" порты Украины покинули еще шесть судов

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что после возобновления работы "зернового коридора" еще шесть сухогрузных судов с агропродукцией покинули украинские порты.

Об этом турецкий министр сказал во время посещения командного пункта 3-й пехотной дивизии Вооруженных сил Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

По словам Акара, после того, как Россия объявила о приостановлении участия в черноморской зерновой инициативе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел серию телефонных разговоров со своими коллегами из РФ и Украины.

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"Я, в свою очередь, переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Мы отметили, что зерновая инициатива отвечает интересам всех сторон и ее срыв приведет лишь к негативным последствиям. Переговоры дали положительные результаты. Президент Турции накануне сообщил о возобновлении работы "зернового коридора". После этого украинские порты покинули еще шесть судов", - сказал Акар.

Таким образом, количество судов, вышедших из украинских портов, с начала действия зерновой инициативы достигло 426. Всего вывезено 9,7 млн тонн агропродукции, добавил Акар.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновой сделке".

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В минобороны оккупантов заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва может выйти из Черноморской зерновой инициативы в случае, если Украина нарушит предоставленные ею гарантии не использовать "зерновой коридор" для атак на Черноморский флот РФ.

В МИД Украины опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зерновой сделки".

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