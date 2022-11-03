Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После восстановления "зернового коридора" порты Украины покинули еще шесть судов

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 10:43

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что после возобновления работы "зернового коридора" еще шесть сухогрузных судов с агропродукцией покинули украинские порты.

Об этом турецкий министр сказал во время посещения командного пункта 3-й пехотной дивизии Вооруженных сил Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

По словам Акара, после того, как Россия объявила о приостановлении участия в черноморской зерновой инициативе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел серию телефонных разговоров со своими коллегами из РФ и Украины.

"Я, в свою очередь, переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Мы отметили, что зерновая инициатива отвечает интересам всех сторон и ее срыв приведет лишь к негативным последствиям. Переговоры дали положительные результаты. Президент Турции накануне сообщил о возобновлении работы "зернового коридора". После этого украинские порты покинули еще шесть судов", - сказал Акар. 

Таким образом, количество судов, вышедших из украинских портов, с начала действия зерновой инициативы достигло 426. Всего вывезено 9,7 млн тонн агропродукции, добавил Акар.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновой сделке".

В минобороны оккупантов заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва может выйти из Черноморской зерновой инициативы в случае, если Украина нарушит предоставленные ею гарантии не использовать "зерновой коридор" для атак на Черноморский флот РФ.

В МИД Украины опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зерновой сделки". 

Смотрите разбор договоренности в блоге ЕП: Кто заставил РФ вернуться в "зерновое соглашение"? Что пообещали Путину? 

Темы: Украиназерно
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями

Зеленский: Если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо

Инспекции США по оружию в Украине продолжаются несколько месяцев, они не выявили хищений - Пентагон

Фонд Притулы за день собрал средства на 60 БТРов вместо 50

Глава Пентагона: Верю в то, что Украина деоккупирует Херсон

фотоВ центре Москвы исчез свет, министры на совещании с Путиным сидели в темноте

Все новости...
Украина
Болгария может начать предоставление военной помощи Украине
Президент и министр обороны Греции в четверг посетят Киев
Противовоздушная оборона за сутки сбила 10 дронов-камикадзе "Shahed-136" и БпЛА "Орлан" - Генштаб
Последние новости
03:16
В пятницу Twitter начнет сокращение работников – Reuters
02:48
Над Днепропетровщиной летали вражеские "мопеды", сработала ПВО – глава облсовета
01:52
На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ
01:28
На юге ВСУ ударили по пунктам базирования и логистическим объектам врага – командование
00:55
Худший результат за 15 лет: "Динамо" проиграло 5 матч в группе Лиги Европы
00:25
фотоСумщина: по приграничным общинам враг выпустил 157 снарядов и мин
23:44
G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть - СМИ
23:34
Иран снова предлагает Украине совместное расследование в отношении иранских дронов
23:26
Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями
23:17
В Германии выросло количество сторонников дипломатического решения войны в Украине - опрос
Все новости...