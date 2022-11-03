Секретарь Совбеза РФ заявил, что в Украине "англосаксы взялись дробить русский этнос"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, якобы "англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса, а их цель - его полное искоренение".

Источник: Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве, цитирует РИА "Новости"

Детали: Представитель государства-агрессора в очередной раз повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что "русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой".

Сейчас же, по словам Патрушева, "Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма".

По его оценке, Россия ведет борьбу "с марионеточным киевским режимом", а не "простыми украинцами".

Прямая речь: "Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую "Анти-Россию", англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения".

Напомним: 24 февраля 2022 года Россия после 8 лет гибридной военной агрессии против Украины начала полномасштабную войну против независимой суверенной страны, прикрываясь термином "военная спецоперация".

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Большинство украинцев уверены, что режим Владимира Путина имеет целью уничтожение народа Украины как такового. Официальные представители властей РФ продолжают испльзовать лживые тезисы о "дружественных народах", но марионетки Кремля зачастую говорят о том, что Украина как страна должна перестать существовать.