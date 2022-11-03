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Секретарь Совбеза РФ заявил, что в Украине "англосаксы взялись дробить русский этнос"

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 09:58
Секретарь Совбеза РФ заявил, что в Украине англосаксы взялись дробить русский этнос
Николай Патрушев. ФОТО: РИА НОВОСТИ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, якобы "англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса, а их цель - его полное искоренение".

Источник: Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве, цитирует РИА "Новости"

Детали: Представитель государства-агрессора в очередной раз повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что "русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой".

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Сейчас же, по словам Патрушева, "Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма".

По его оценке, Россия ведет борьбу "с марионеточным киевским режимом", а не "простыми украинцами".

Прямая речь: "Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую "Анти-Россию", англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения".

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Напомним: 24 февраля 2022 года Россия после 8 лет гибридной военной агрессии против Украины начала полномасштабную войну против независимой суверенной страны, прикрываясь термином "военная спецоперация".

Большинство украинцев уверены, что режим Владимира Путина имеет целью уничтожение народа Украины как такового. Официальные представители властей РФ продолжают испльзовать лживые тезисы о "дружественных народах", но марионетки Кремля зачастую говорят о том, что Украина как страна должна перестать существовать.

Темы: Росcияпропаганда
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