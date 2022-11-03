В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4, толчки ощутили и в Одессе

Утром в четверг в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - это самое большое землетрясение в стране за последние два года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24.

Землетрясение произошло в 6.50 утра на глубине 140 км и было зарегистрировано вблизи следующих городов: 57 км к востоку от Брашова, 75 км к северу от Плоешти, 117 км к юго-западу от Бакеу, 130 км к северу от Бухареста.

Толчки сильно ощущались в столице Румынии Бухаресте.

В МВД Румынии заявили, что пожарные проверяют районы города, уязвимые к землетрясениям, особенно в историческом центре. Пока повреждения не обнаружены.

"С самого начала, когда почувствовалось землетрясение, к работе подключились коллеги из пожарной службы. Проверяются уязвимые места, команда из пожарной службы Бухареста начала действовать для проверки Старого центра. Звонки на номер 112 не поступали, по информации, которой я располагаю, никаких последствий не зарегистрировано", - сказал глава департамента чрезвычайных ситуаций МВД Румынии Раед Арафат.

Как сообщает издание "Думская", отголоски землетрясения, которое произошло рано утром 3 ноября в Румынии, почувствовали некоторые жители Одессы.

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По словам горожан, больше всего их ощутили жители Малиновского района. Некоторые рассказывают, что в квартирах звенели люстры и тряслась мебель.

Для сейсмической зоны Вранча землетрясения - это нормальное явление, раз в несколько лет здесь фиксируют толчки магнитудой в диапазоне от 5 до 6. Обычно после таких землетрясений не бывает афтершоков. Румынские сейсмологи утверждают, что разрушения способны вызвать землетрясения магнитудой 6,5 и выше.