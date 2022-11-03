Мальчики в гробах и танцы со змеями: в Москве проходит выставка похоронного сервиса
В Москве несколько дней проходит выставка ритуальных услуг "Некрополь-2022" – на ней представлены последние модели гробов и надгробий, а также новинки похоронного убранства, на мероприятии проводят мастер-классы, а все желающие могут сделать фото с парнем в гробу.
Источник: фоторепортаж Коммерсанта
Детали: Сообщается, что выставка погребальных принадлежностей и похоронного сервиса "Некрополь-2022" стартовала 1 ноября и продлится до 3 ноября.
Как видно на фото, на выставке представлены гробы, надгробья, оборудование для производства памятников и гравировки.
А также убранство, фурнитура и другая продукция мемориальных услуг.
Сообщается, что на мероприятии помимо деловой части и представления продукции проводятся мастер-классы и конкурсы.
Также на фоне гробов проходит шоу-показ "траурной моды" и творческих костюмов "по авторскому проекту "Преображение"".
Кроме того, гостей развлекают танцами с дрессированной змеей.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в России в разных регионах проводили конкурсы по скоростному копанию и украшению могил.