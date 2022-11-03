Мальчики в гробах и танцы со змеями: в Москве проходит выставка похоронного сервиса

Здесь и далее фото Коммерсанта

В Москве несколько дней проходит выставка ритуальных услуг "Некрополь-2022" – на ней представлены последние модели гробов и надгробий, а также новинки похоронного убранства, на мероприятии проводят мастер-классы, а все желающие могут сделать фото с парнем в гробу.

Источник: фоторепортаж Коммерсанта

Детали: Сообщается, что выставка погребальных принадлежностей и похоронного сервиса "Некрополь-2022" стартовала 1 ноября и продлится до 3 ноября.

Как видно на фото, на выставке представлены гробы, надгробья, оборудование для производства памятников и гравировки.

А также убранство, фурнитура и другая продукция мемориальных услуг.

Сообщается, что на мероприятии помимо деловой части и представления продукции проводятся мастер-классы и конкурсы.

Также на фоне гробов проходит шоу-показ "траурной моды" и творческих костюмов "по авторскому проекту "Преображение"".

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Кроме того, гостей развлекают танцами с дрессированной змеей.

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