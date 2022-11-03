Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители – Гайдай

Из села Стельмаховка в Сватовском районе Луганской области после освобождения эвакуировали последних мирных жителей.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители. Вчера из деоккупированного села эвакуировали последних семерых жителей".

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Детали: Гайдай отметил, что побывал в Грековке и Стельмаховке.

По его словам, "сел почти нет, повреждены все дома".

Прямая речь: "В этих населенных пунктах уже завершены стабилизационные мероприятия. Жителей уговорили уехать, потому что россияне мощно обстреливают села. Зимовать там будет крайне трудно и опасно.

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По Стельмаховке вопрос закрыт – село пустое. По крайней мере, больше никто не откликнулся и какого-либо движения не замечено. По другим деоккупированным населенным пунктам ведем также работу по эвакуации и подвозу гуманитарки".