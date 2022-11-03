РФ еще не решила, продлит ли действие "зернового соглашения" - Кремль

В Кремле заявили, что несмотря на возвращение РФ к "зерновому соглашению", решение о том, будет ли оно продлено в ноябре, еще не принято.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание "Коммерсант".

"До 19-го числа, прежде чем принимать решение о продлении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения соглашения, оценку того, как были реализованы все стороны договоренностей, а потом уже выходить на какие-то решения", - сказал Песков.

По его словам, тему продления соглашения еще придется обсуждать официально.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновому соглашению", участие в котором Москва "приостановила" после атаки на корабли Черноморского флота РФ.

В минобороны оккупантов заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

В МИД Украины опровергли заявление Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения".

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Как писала ЕП, скорее всего, финальное решение о будущем "зернового соглашения" президент РФ Путин примет на саммите G20. Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды".

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