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Экс-руководство Укрпатента похитило 250 миллионов якобы для покупки бронежилетов для ВСУ – ГБР

Алена МазуренкоЧетверг, 3 ноября 2022, 13:55

Госбюро расследований разоблачило чиновников "Укрпатента" на завладении 250 млн грн под видом закупки бронежилетов для военных.

Источник: ГБР

Дословно: "Работники ГБР разоблачили бывшего и.о. госсекретаря министерства экономики, бывшее руководство госпредприятия Укрпатент, а также руководителя одной из благотворительных организаций на завладении государственными средствами в размере 250 млн грн".

Детали: Сообщается, что деньги перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных, но на самом деле разворовывались чиновниками.

Бывший руководитель госпредприятия имел остаток средств на счете.

Экс-директор ГП привлек сообщников - главного бухгалтера, которая составила бухгалтерские и финансовые документы для сделки, а также и.о. госсекретаря профильного министерства. Последняя должна была согласовать совершение сделки и создать условия для сокрытия преступления.

Для присвоения средств привлекли благотворительную организацию. Ее директор предоставил заведомо ложные сведения и документы о якобы потребности в закупке бронежилетов для ВСУ.

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Перечисленные "благотворителю" деньги были переведены в наличные через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками сделки.

После совершения преступления директор "Укрпатента" выехал за пределы государства. Основания для его выезда сейчас проверяются.

И.о. госсекретаря министерства с работы уволилась, рассчитывая избежать ответственности за свои действия.

На счета предприятий, которые были вовлечены в схеме, наложены аресты, приняты меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

Экс-директору и главному бухгалтеру государственного предприятия, и.о. государственного секретаря министерства и директору благотворительной организации сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Темы: ГБРВооруженные силыкоррупция
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